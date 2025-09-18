Printre provocările pe care le implică o sarcină tardivă se numără hipertensiunea arterială, diabetul gestațional, preeclampsia sau nașterea prematură, precum și riscul crescut de anomalii cromozomiale la copil. Există însă și avantaje ale unei sarcini la această vârstă: de obicei părinții au maturitatea emoțională necesară de a aduce pe lume un copil, stabilitate financiară și o implicare mai conștientă în creșterea acestuia. Dorința părinților de a avea un copil, împletită cu supravegherea medicală atentă, vor duce la o naștere reușită și la un copil sănătos. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.