Printre bolile cardiovasculare care pot fi tratate minim invaziv se numără boala coronariană ischemică, produsă de îngustarea arterelor coronare. Când fluxul de sânge către mușchiul cardiac scade, apare angina pectorală, manifestată prin durere, înțepătură sau senzație de gheară în piept. Dacă această obstrucție devine completă și o arteră se închide, se poate declanșa infarctul miocardic acut.

Boala coronariană poate fi depistată cu ajutorul unei proceduri de cardiologie intervențională numită coronarografie. Procedura permite medicului să vizualizeze și să evalueze interiorul arterelor coronare, în vederea identificării unei îngustări la acest nivel și a gradului de stenoză. Este foarte important de știut că în timpul coronarografiei medicul poate deschide arterele obstrucționate prin angioplastie, dacă este necesar.

Pacienții care au indicație pentru coronarografie sau alte proceduri de cardiologie intervențională pentru diagnostic și tratament, se pot adresa cu încredere Spitalului Clinic SANADOR, unde au acces la astfel de proceduri, prin Departamentul de Cardiologie Intervențională. Intervențiile de cardiologie intervențională se desfășoară la Spitalul Clinic SANADOR în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente de ultimă generație, inclusiv cu două angiografe Philips Azurion 7.

În Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR sunt efectuate cu succes numeroase proceduri de diagnostic și tratament endovascular, printre care coronarografii, angioplastii coronariene cu balon și stent, angioplastii periferice și carotidiene, tromboaspirații venoase cu sistemul AngioJet.