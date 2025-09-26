În timpul examinării, pacientul stă pe un pat sau pe un scaun special. Medicul poate folosi un gel anestezic local pentru a reduce disconfortul. În unele cazuri, poate fi nevoie de anestezie ușoară, mai ales la copii sau la persoane care se tem foarte mult.

Cistoscopul permite medicului să vadă eventuale probleme, cum ar fi inflamații, pietre sau tumori. Procedura durează, de obicei, câteva minute și, după examinare, pacientul poate să meargă acasă imediat. Cistoscopia este o investigație sigură, care ajută la depistarea rapidă a problemelor urinare.

Ai grijă de tine!

