Cistoscopia este o procedură medicală prin care medicul examinează interiorul vezicii urinare și al uretrei. Pentru asta se folosește un tub subțire, numit cistoscop, care are o cameră și o sursă de lumină la capăt. Acest tub se introduce prin uretră, fără să fie nevoie de tăieturi. 

În timpul examinării, pacientul stă pe un pat sau pe un scaun special. Medicul poate folosi un gel anestezic local pentru a reduce disconfortul. În unele cazuri, poate fi nevoie de anestezie ușoară, mai ales la copii sau la persoane care se tem foarte mult.

Cistoscopul permite medicului să vadă eventuale probleme, cum ar fi inflamații, pietre sau tumori. Procedura durează, de obicei, câteva minute și, după examinare, pacientul poate să meargă acasă imediat. Cistoscopia este o investigație sigură, care ajută la depistarea rapidă a problemelor urinare.

