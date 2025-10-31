Ceaiul din frunze de smochin este obținut prin infuzarea frunzelor uscate ale smochinului. Aceste frunze conțin compuși bioactivi, inclusiv polifenoli precum rutina și isoschaftosida, care au fost studiați pentru potențialele lor efecte terapeutice.

Beneficii dovedite ale ceaiului din frunze de smochin

1. Ameliorarea simptomelor dermatitei atopice

Un studiu clinic randomizat, dublu-orb, a evaluat efectele consumului zilnic de 500 ml de ceai din frunze de smochin timp de 8 săptămâni la pacienți cu dermatită atopică ușoară, scrie dcmedical.ro. Rezultatele au arătat o reducere semnificativă a scorurilor Eczema Area and Severity Index (EASI) și scăderea nivelurilor de aspartat aminotransferază (AST) și lactat dehidrogenază (LDH), indicând o îmbunătățire a funcției hepatice.

2. Reducerea glicemiei și a necesarului de insulină

Un studiu mic a arătat că persoanele cu diabet de tip 1 care au consumat zilnic ceai din frunze de smochin au prezentat o scădere a nivelului glicemiei și o reducere cu aproximativ 12% a necesarului zilnic de insulină .

3. Proprietăți antioxidante și antiinflamatorii

Frunzele de smochin conțin antioxidanți precum rutina și acidul clorogenic, care pot ajuta la combaterea stresului oxidativ și a inflamației cronice, factori implicați în diverse afecțiuni, inclusiv bolile cardiovasculare și diabetul .

Ceaiul din frunze de smochin, precauții și posibile efecte adverse

Deși ceaiul din frunze de smochin este considerat sigur pentru majoritatea adulților sănătoși, există câteva precauții de luat în considerare:

Alergii: Persoanele sensibile la latex sau la polenul de mesteacăn pot prezenta reacții alergice la smochin

Interacțiuni medicamentoase: Ceaiul poate influența nivelurile de glicemie și poate interacționa cu medicamentele antidiabetice. Este recomandat să consultați un medic înainte de a începe consumul regulat.