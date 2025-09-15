Atunci când nu reușesc să conceapă în mod natural, după cel puțin 12 luni de contact sexual neprotejat sau șase luni, dacă partenera are peste 35 de ani, este foarte important ca partenerii să se adreseze medicului.

În prezent, există numeroase soluții de tratament care cresc șansele de obținere a unei sarcini. În unele cazuri medicul poate recomanda doar tratament hormonal, dar există și cazuri complexe, în care pot fi de ajutor tehnicile de reproducere umană asistată medical, precum inseminarea intrauterină sau fertilizare in vitro (FIV). Fertilizarea in vitro este cea mai avansată metodă de reproducere umană asistată, implicând recoltarea și fertilizarea artificială a ovocitelor – celulele reproducătoare feminine - în laborator. Embrionii obținuți astfel sunt ulterior implantați direct în uterul femeii. În cazul în care pacienta care urmează procedura FIV are rezerva ovariană scăzută sau ovocitele sunt de slabă calitate, ea poate face FIV cu ovocite donate. De asemenea, procedura poate avea loc cu spermatozoizii partenerului sau cu spermatozoizi donați.

Metoda potrivită de tratament, cu cele mai mari șanse de reușită, diferă de la caz la caz și poate fi indicată doar de medicul specializat în probleme de infertilitate, după un consult de specialitate și mai multe investigații care să confirme diagnosticul de infertilitate.

În unele cazuri poate fi necesară o intervenție minim invazivă, precum o histeroscopie. Procedura constă în introducerea unui tub subțire prin canalul cervical, pentru explorarea cavitații uterine și, eventual, tratarea minim invazivă a posibilelor anomalii depistate în mucoasa uterină care împiedică instalarea sarcinii. Astfel, histeroscopia are atât rol de diagnostic, cât și terapeutic.

Pentru parcurgerea cu exactitate a tuturor pașilor necesari pentru diagnosticarea și tratarea corectă a cauzei infertilității, este bine ca partenerii care nu pot obține o sarcină în mod spontan să se adreseze unui centru specializat, în care să aibă acces la toate metodele moderne de diagnostic și tratament, precum și la o echipă medicală cu experiență.

