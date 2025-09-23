Ce sunt monturile

Cauza principală a monturilor este predispoziția moștenită, la care se adaugă factori precum purtarea de încălțăminte strâmtă, cu vârf ascuțit sau cu toc înalt. Monturile pot fi mai frecvente la femei și pot fi asociate și cu afecțiuni ale articulațiilor, cum este artrita.

După un consult medical, diagnosticul se pune pe baza examinării clinice și, dacă este nevoie, a unei radiografii. În funcție de severitate, medicul poate recomanda schimbarea tipului de încălțăminte, orteze sau branțuri speciale, exerciții, medicamente pentru calmarea durerii și comprese cu gheață. Aceste metode ajută la reducerea simptomelor, dar nu corectează montul. Dacă durerea devine severă și afectează mersul, tratamentul eficient pentru monturi este cel chirurgical.

