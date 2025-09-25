Ce sunt aftele bucale

Aftele bucale sunt de mai multe tipuri. Cele mai frecvente sunt aftele mici, superficiale, care se vindecă în 7–14 zile fără cicatrici. Mai rar, apar aftele mai mari, mai profunde, dureroase și care pot lăsa cicatrici la vindecare. Există și forma așa-numită herpetiformă, cu multe ulcerații mici grupate. În cazuri severe, pot apărea și simptome generale precum febră sau ganglioni inflamați.

Oricine poate face afte, dar sunt mai frecvente la copii, adolescenți și tineri. Femeile par mai predispuse, probabil și din cauza modificărilor hormonale. Factorii declanșatori pot include: microtraumatismele din cavitatea bucală, deficiențele de vitamine și minerale, stresul, oboseala sau anumite boli generale. Igiena orală deficitară nu este o cauză directă, dar poate agrava simptomele sau favoriza suprainfecțiile.

