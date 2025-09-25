Ce sunt aftele bucale

Ce sunt aftele bucale

Stomatita aftoasă, cunoscută popular drept „afte bucale”, se manifestă prin ulcerații mici, de culoare albă sau gălbuie, cu margini roșii. Aceste leziuni apar pe mucoasa din interiorul gurii, pe limbă, gingii, buze sau obraji, și pot provoca durere, făcând dificilă alimentația sau vorbirea. Nu sunt contagioase și, în formele obișnuite, dispar de la sine în una-două săptămâni. Dacă persistă mai mult, sunt foarte mari sau dureroase, este necesară prezentarea la medic. 

Aftele bucale sunt de mai multe tipuri. Cele mai frecvente sunt aftele mici, superficiale, care se vindecă în 7–14 zile fără cicatrici. Mai rar, apar aftele mai mari, mai profunde, dureroase și care pot lăsa cicatrici la vindecare. Există și forma așa-numită herpetiformă, cu multe ulcerații mici grupate. În cazuri severe, pot apărea și simptome generale precum febră sau ganglioni inflamați.

Oricine poate face afte, dar sunt mai frecvente la copii, adolescenți și tineri. Femeile par mai predispuse, probabil și din cauza modificărilor hormonale. Factorii declanșatori pot include: microtraumatismele din cavitatea bucală, deficiențele de vitamine și minerale, stresul, oboseala sau anumite boli generale. Igiena orală deficitară nu este o cauză directă, dar poate agrava simptomele sau favoriza suprainfecțiile.

