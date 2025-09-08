Ce modificări apar la menopauză

Menopauza este o etapă firească din viața femeilor, care apare de obicei la vârste între 45 și 55 de ani. Este definită prin absența menstruației timp de 12 luni consecutive și marchează sfârșitul perioadei fertile, ca urmare a epuizării rezervei ovariene.

La menopauză apar transformări importante în organism, care pot produce bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, schimbări de dispoziție, anxietate, ceață mentală sau probleme genito-urinare.

Pe termen lung, deficitul de estrogen poate favoriza fragilizarea oaselor și crește riscul de boli cardiovasculare. Pentru a trece mai ușor prin această etapă, sunt recomandate exercițiile regulate și alimentația nutritivă. În unele cazuri, medicul poate recomanda terapie de substituție hormonală. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

