La menopauză apar transformări importante în organism, care pot produce bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, schimbări de dispoziție, anxietate, ceață mentală sau probleme genito-urinare.

Pe termen lung, deficitul de estrogen poate favoriza fragilizarea oaselor și crește riscul de boli cardiovasculare. Pentru a trece mai ușor prin această etapă, sunt recomandate exercițiile regulate și alimentația nutritivă. În unele cazuri, medicul poate recomanda terapie de substituție hormonală. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.