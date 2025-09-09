Ce este torsiunea de testicul

Ce este torsiunea de testicul
Ce este torsiunea de testicul

Torsiunea de testicul este o urgență urologică provocată de răsucirea cordonului spermatic, care blochează fluxul de sânge către testicul. Afectează mai ales adolescenții și tinerii sub 25 de ani și poate apărea brusc, chiar și în timpul somnului.

Se manifestă prin durere intensă la nivelul scrotului, umflare, schimbarea culorii pielii, poziționare anormală a testiculului, greață, vărsături și uneori febră.

Tratamentul este exclusiv chirurgical și trebuie efectuat cât mai rapid, ideal în primele ore de la debutul simptomelor, pentru a salva testiculul. În lipsa intervenției, există riscul de pierdere ireversibilă a funcției testiculare, cu posibile consecințe asupra fertilității. După operație, activitățile obișnuite pot fi reluate în aproximativ o săptămână. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

Sanador Advertising