Ce este torsiunea de testicul

Se manifestă prin durere intensă la nivelul scrotului, umflare, schimbarea culorii pielii, poziționare anormală a testiculului, greață, vărsături și uneori febră.

Tratamentul este exclusiv chirurgical și trebuie efectuat cât mai rapid, ideal în primele ore de la debutul simptomelor, pentru a salva testiculul. În lipsa intervenției, există riscul de pierdere ireversibilă a funcției testiculare, cu posibile consecințe asupra fertilității. După operație, activitățile obișnuite pot fi reluate în aproximativ o săptămână. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

