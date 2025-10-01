De obicei, piciorul plat este nedureros și nu necesită tratament. Atunci când provoacă umflarea picioarelor sau dureri, resimțite în special în zona călcâiului sau a arcului, este necesară evaluare medicală. În cazul în care apar dureri, medicul poate recomanda purtarea de dispozitive ortopedice personalizate, exerciții fizice și kinetoterapie. În unele cazuri, poate fi chiar nevoie de o intervenție chirurgicală corectivă.

Ai grijă de tine!

