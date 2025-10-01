Ce este piciorul plat și cum se tratează

Piciorul plat, cunoscut și sub numele de platfus, este o afecțiune în care arcurile osoase de la nivelul tălpilor se aplatizează atunci când se exercită presiune asupra lor. Concret, atunci când persoana cu platfus se ridică în picioare, întreaga talpă se lasă și atinge podeaua.

De obicei, piciorul plat este nedureros și nu necesită tratament. Atunci când provoacă umflarea picioarelor sau dureri, resimțite în special în zona călcâiului sau a arcului, este necesară evaluare medicală. În cazul în care apar dureri, medicul poate recomanda purtarea de dispozitive ortopedice personalizate, exerciții fizice și kinetoterapie. În unele cazuri, poate fi chiar nevoie de o intervenție chirurgicală corectivă.

