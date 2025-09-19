Printre cauze se numără înaintarea în vârstă, obezitatea, sarcina, constipația cronică, tusea persistentă sau efortul intens.

Tratamentul depinde de gravitatea bolii: în forme ușoare, medicamentele recomandate de medic pot fi suficiente pentru a ameliora simptomele, dar în cazurile severe se recomandă intervenții chirurgicale. Acestea sunt de multe ori minim invazive, laparoscopice sau prin chirurgie robotică, cu incizii mici și recuperare rapidă. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.