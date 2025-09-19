Ce este hernia hiatală și când trebuie tratată

Ce este hernia hiatală și când trebuie tratată
Ce este hernia hiatală și când trebuie tratată

Hernia hiatală apare atunci când o parte din stomac urcă din abdomen spre piept prin slăbirea mușchiului care separă toracele de abdomen. În această poziție anormală, acidul gastric poate urca spre esofag și poate provoca senzația de arsură și durere în piept, regurgitații, dificultăți la înghițire sau senzație de balonare.

Printre cauze se numără înaintarea în vârstă, obezitatea, sarcina, constipația cronică, tusea persistentă sau efortul intens.

Tratamentul depinde de gravitatea bolii: în forme ușoare, medicamentele recomandate de medic pot fi suficiente pentru a ameliora simptomele, dar în cazurile severe se recomandă intervenții chirurgicale. Acestea sunt de multe ori minim invazive, laparoscopice sau prin chirurgie robotică, cu incizii mici și recuperare rapidă. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

 

Sanador Advertising