Ce este colestaza

Colestaza poate fi intrahepatică, adică în interiorul ficatului, sau extrahepatică. Prima este de obicei cauzată de hepatite, ciroză, cancer hepatic, medicamente sau anomalii genetice, în timp ce colestaza extrahepatică este cauzată de blocarea canalelor biliare. Blocajele pot fi cauzate de pietrele la fiere, cum mai sunt numiți calculii biliari, dar și de, chisturi sau tumori.

Colestaza se poate manifesta prin icter, adică prin colorarea în galben a pielii și a mucoaselor, urină închisă la culoare, scaun decolorat, durere abdominală, oboseală, greață sau mâncărime excesivă a pielii.

Tratamentul constă în rezolvarea cauzei care provoacă blocarea bilei, întotdeauna la recomandarea medicului.

