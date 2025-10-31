Corpul uman elimină zilnic peste un litru de urină și mai mult de 100 de grame de materii fecale. Acestea conțin bacterii și virusuri care ajung inevitabil în toaletă. Persoanele cu diaree sau infecții digestive pot răspândi mai mulți germeni, transformând toaletele aglomerate într-un adevărat "cocktail microbian".

Ce germeni se găsesc pe colacul toaletei

Printre microbii identificați frecvent se numără:

- bacterii intestinale precum E. coli, Klebsiella, Enterococcus - responsabile de infecții digestive;

- bacterii cutanate precum Staphylococcus aureus (inclusiv tulpini rezistente la antibiotice);

- virusuri precum norovirus și rotavirus, care provoacă gastroenterite;

- ouă de paraziți intestinali și protozoare care pot cauza dureri abdominale.

Pe lângă acestea, sub marginea toaletei se formează adesea un biofilm - un strat lipicios de bacterii și reziduuri organice greu de îndepărtat.

Este colacul cel mai murdar loc din toaletă?

Surprinzător, dar nu. Studiile arată că mânerele ușilor, robinetele și butoanele de tragere a apei sunt de fapt mult mai contaminate decât colacul toaletei, deoarece sunt atinse frecvent cu mâinile murdare.

În toaletele publice intens folosite, curățenia ar trebui făcută de mai multe ori pe zi, însă în multe cazuri aceasta se face rar, lăsând microbii să se înmulțească rapid. Semnele unei toalete neîngrijite sunt mirosul puternic de urină, podelele umede și murdăria vizibilă.

Cel mai mare risc apare în momentul tragerii apei fără capacul închis, scrie dcmedical.ro. Atunci se formează un nor microscopic de picături care poate conține bacterii și viruși, răspândindu-se până la doi metri în aer.

Cum te poți proteja?

Pentru a reduce riscul de contaminare, respectă câteva reguli simple:

- Folosește huse de unică folosință sau hârtie igienică pe colacul toaletei;

- Șterge colacul cu șervețel antibacterian înainte de a te așeza;

- Închide capacul înainte de a trage apa, dacă toaleta are unul;

- Spală-te bine pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde;

- Evită uscătoarele de mâini - folosește prosoape de hârtie;

- Nu folosi telefonul în toaletă, deoarece poate deveni purtător de bacterii;

- Curăță zona de schimbat scutece înainte și după folosire.

Este sigur să te așezi pe o toaletă publică?

Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, da, riscul de infecție este redus. Principalul pericol nu vine din contactul cu colacul, ci din mâinile murdare și obiceiurile igienice neglijente.

Dacă îți este neplăcut să te așezi direct, șterge suprafața sau folosește o protecție de hârtie. Dar evită să "planezi" deasupra toaletei - această poziție tensionează mușchii pelvieni și îngreunează golirea completă a vezicii.

Toaletele publice pot adăposti numeroși germeni, dar cu măsuri simple de igienă, riscul de îmbolnăvire este foarte scăzut. Cel mai important lucru pe care îl poți face este să te speli corect pe mâini și să eviți atingerea feței până când acestea sunt curate.