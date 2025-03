Luând în calcul pur şi simplu partea grasă din slănină, izolată de restul de ţesuturi, are cam 90% grăsime, a scris dr. Adrian Copcea, specialist în diabet, nutriţie și boli metabolice Un nivel general la o dietă de 2000 kilocalorii pe zi e de 20 de grame pe zi (rotunjit). Cum 20 de grame de slănină au cam 8 grame, am fi aici la sub jumătate din consumul „legal” de grăsimi.