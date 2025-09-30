Când se recomandă operația pentru hernia de disc

Operația pentru hernie de disc, numită și discectomie, este o intervenție chirurgicală efectuată pentru îndepărtarea părții deteriorate a unui disc din coloana vertebrală. Discurile intervertebrale sunt structuri fibrocartilaginoase situate între vertebre, având rolul de a permite mișcarea, a menține vertebrele unite și a absorbi presiunea.

Discurile herniate pot irita sau apăsa pe nervii din apropiere, inclusiv asupra măduvei spinării, iar operația poate rezolva problema îndepărtând cauza.

Medicul neurochirurg recomandă operația atunci când alte tratamente conservatoare nu au funcționat, atunci când simptomele se agravează sau dacă apar complicații grave, care pot merge până la pareze și paralizii. Operația pentru hernie de disc se poate realiza minim invaziv, cu numeroase beneficii pentru pacient, precum recuperarea rapidă, grad redus de durere și un risc mic de complicații.

