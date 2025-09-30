Discurile herniate pot irita sau apăsa pe nervii din apropiere, inclusiv asupra măduvei spinării, iar operația poate rezolva problema îndepărtând cauza.

Medicul neurochirurg recomandă operația atunci când alte tratamente conservatoare nu au funcționat, atunci când simptomele se agravează sau dacă apar complicații grave, care pot merge până la pareze și paralizii. Operația pentru hernie de disc se poate realiza minim invaziv, cu numeroase beneficii pentru pacient, precum recuperarea rapidă, grad redus de durere și un risc mic de complicații.

