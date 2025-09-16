Din această cauză, în timp pot apărea dureri de cap, vertij, afectarea simțurilor și a mișcării, sau complicații precum accidentul vascular cerebral și chiar demența vasculară.

Afecțiunea este mai frecventă după vârsta de 50 ani, iar factorii de risc includ fumatul, colesterolul și trigliceridele crescute, diabetul, obezitatea și predispoziția genetică. Diagnosticul se stabilește în urma investigațiilor recomandate de medic, iar tratamentul combină schimbarea stilului de viață cu medicamente pentru controlul tensiunii și a colesterolului sau, în cazuri avansate, cu proceduri de chirurgie vasculară. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

