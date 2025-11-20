Monturile sunt întâlnite la persoanele cu predispoziție genetică și în special la femei, cu manifestări din ce în ce mai evidente pe măsura înaintării în vârstă, dar și la persoanele cae poartă încălțăminte cu vârf ascuțit.

Mihaela a suferit din cauza monturilor ani de zile. Ea a fost diagnosticată cu această afecțiune la Spitalul Clinic SANADOR în urmă cu mulți ani, când a primit indicație de intervenție minim invazivă pentru îndepărtarea monturilor. Deoarece simptomele nu era foarte severe, pacienta a ales să amâne tratamentul.

Pe parcurs însă, durerile au devenit din ce în ce mai puternice, indiferent ce încălțăminte purta. Se confrunta nu doar cu durere la mers, ci și în rapaus, în timpul nopții.

Astfel, s-a reîntors la Spitalul Clinic SANADOR pentru o nouă consultație, la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie, iar împreună au decis că intervenția chirurgicală era cea mai bună soluție.

Intervenția chirurgicală minim invazivă, efectuată ca tratament pentru monturi, implică corectarea deformării piciorului prin incizii foarte mici, de doar 2-3 milimetri. Inciziile sunt realizate cu instrumente fine, asemănătoare celor stomatologice. Prin intermediul acestora, fragmentele osoase sunt realiniate și fixate cu ajutorul unor șuruburi sau broșe speciale.

Datorită metodei minim invazive, durerea postoperatorie este redusă semnificativ, cicatricile sunt minime, iar recuperarea este mult mai rapidă, mersul putând fi reluat în scurt timp.

Medicul împreună cu pacienta au stabilit să intervină mai întâi asupra piciorului drept, care era și cel mai afectat. Deoarece intervenția și recuperarea au decurs foarte bine, după doar 10 zile Mihaela a decis să se opereze și la piciorul stâng. Și această intervenție s-a încheiat cu succes, fără complicații. La piciorul drept, au fost necesare trei șuruburi, iar la cel stâng, unul singur. Șuruburile sunt elemente extrem de mici, de dimensiunea unui pivot dentar, pe care Mihaela le va purta toată viața.

După doar o săptămână de la cea de-a doua intervenție, Mihaela a putut să meargă și chiar să șofeze, fără să aibă niciun fel de dureri. Ea a optat însă să poarte ghete ortopedice timp de 6 săptămâni, după care s-a reîntors la încălțăminte obișnuită.

Intervențiile minim invazive au un rezultat funcțional și estetic deosebit, putând reprezenta soluția optimă pentru persoanele cu se confruntă cu monturi. Tehnicile moderne de tratament permit o corecție precisă, cu invazivitate minimă și cu revenire rapidă la activitățile obișnuite.

