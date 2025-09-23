Zi crucială la CCR. O eventuală respingere a reformei pensiilor speciale din magistratură ar putea duce la căderea guvernului Bolojan

Orice proiecte anterioare privind pensiile magistraților au fost respinse
Tensiuni uriașe sunt și în ceea ce privește decizia CCR de mâine! Cei 9 judecători constituționali se reunesc pentru a analiza reforma pensiilor speciale și pentru a lua o decizie care ar putea duce la demisia premierului. Există îngrijorări reale în Coaliție că proiectul ar putea fi respins, mai ales că nu are avizul ICCJ, iar în avizul Consiliului Legislativ se regăsesc argumente clare de neconstituționalitate, potrivit Realitatea Plus

Un pronostic privind decizia de miercuri a judecătorilor CCR este destul de dificil, deoarece situația poate fi privită din două perspective, arată Realitatea Plus. O analiză a deciziilor anterioare ale Curții, tot pe problema pensiilor speciale, arată că orice inițiativă de schimbare a fost respinsă.

Mai mult, chiar și în situația de față, în avizele transmise CCR, în special cel de la Consiliul Legislativ, se regăsesc argumente de neconstituționalitate față de proiectul inițiat de guvernul Bolojan.

Din această perspectivă, așadar, am putea asista la o respingere a reformei pensiilor speciale și la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, care a declarat în mai multe rânduri că n-ar mai avea rost să continue dacă măsurile pe care le propune nu mai au credibilitate, fiind respinse de CCR.

Pe de altă parte, este pentru prima dată când CCR supune la vot aceste măsuri în noua formulă, cu trei noi judecători, despre care liderul USR, Dominic Fritz, a sugerat că n-ar trebui să se plaseze împotriva unui guvern și a unor partide care i-au votat să ajungă în aceste funcții.

 