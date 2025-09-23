Un pronostic privind decizia de miercuri a judecătorilor CCR este destul de dificil, deoarece situația poate fi privită din două perspective, arată Realitatea Plus. O analiză a deciziilor anterioare ale Curții, tot pe problema pensiilor speciale, arată că orice inițiativă de schimbare a fost respinsă.

Mai mult, chiar și în situația de față, în avizele transmise CCR, în special cel de la Consiliul Legislativ, se regăsesc argumente de neconstituționalitate față de proiectul inițiat de guvernul Bolojan.

Din această perspectivă, așadar, am putea asista la o respingere a reformei pensiilor speciale și la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, care a declarat în mai multe rânduri că n-ar mai avea rost să continue dacă măsurile pe care le propune nu mai au credibilitate, fiind respinse de CCR.

Pe de altă parte, este pentru prima dată când CCR supune la vot aceste măsuri în noua formulă, cu trei noi judecători, despre care liderul USR, Dominic Fritz, a sugerat că n-ar trebui să se plaseze împotriva unui guvern și a unor partide care i-au votat să ajungă în aceste funcții.