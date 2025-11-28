"Sunt atacuri, suntem în campanie electorală. Eu am trecut prin această perioadă a campaniei electorale și am văzut câte dezinformări au apărut în spațiu public, mai ales când este vorba de o femeie și atunci atacurile parcă se intensifică. Am lucrat bine cu Anca Alexandrescu, am avut și momente mai bune și momente mai rele, am trecut împreună peste ele.

Aceste atacuri nu le înțeleg după atâta perioadă. De ce nu au existat atunci aceste semne de întrebare sau aceste observații? Este clar că toate sunt legate de candidatura Ancăi Alexandrescu. Mai mult decât atât, am spus de fiecare dată că sunt suveranistă, că susțin mișcarea suveranistă și că voi susține candidatul mișcării suveraniste la alegerile de la Primăria București.

Eu nu pot face campania electorală, nu sunt înregimentată politic, dar votul meu, al cunoscuților mei vor merge în această direcție", a declarat Dăncilă.