Planul disperat al lui Ciprian Ciucu pentru a aduce bani la PMB. Șoferii, cei mai afectați de măsurile dure: se vor da amenzi pe bandă rulantă

Sursă: Realitatea NET

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, promite măsuri ferme pentru a „pune la punct” serviciul de parcări din București, pe care îl descrie el însuși ca fiind „o glumă”. Edilul admite practic că sistemul a ajuns într-o stare critică, cu încasări minime și gratuități acordate fără control, însă dă vina pe administrațiile anterioare și pe lipsa agenților constatatori, nu pe lipsa de intervenție din ultimele luni.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore doar 2 ore”, spune Ciucu, care anunță că a cerut Poliției Locale să reia aplicarea amenzilor pentru neplata parcării. „Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea.”

Ciprian Ciucu anunță vremuri grele pentru șoferi

Edilul susține că situația a scăpat de sub control din cauza „avalanșei de gratuități”, deși aceste gratuități au fost tolerate ani la rând, fără o reformă reală. „Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens”, afirmă Ciucu.

Primarul recunoaște și existența unor fraude cu însemne pentru persoane cu dizabilități, dar nu explică de ce verificările au lipsit până acum. „Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu această destinație, conform legii”, spune el.

Ce spune primarul general despre noi locuri de parcare

În plus, Ciucu admite că nu are încă o soluție pentru cele 86.000 de mașini electrice și hibride care beneficiază de gratuitate, deși acestea anulează „mai mult de jumătate din încasări”. „Bugetul PMB este în piuneze”, afirmă primarul, fără a preciza de ce măsurile vin abia acum.

Edilul promite și noi locuri de parcare, dar doar „în funcție de buget” și eventual prin parteneriate public‑privat. „Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”, spune Ciucu, sugerând că soluțiile concrete vor mai întârzia. Tot el anunță că viceprimarul Stelian Bujduveranu lucrează la operaționalizarea unui serviciu propriu de ridicări auto, care ar urma să funcționeze în Inelul Central, însă decizia finală depinde de discuțiile cu primarii de sector.