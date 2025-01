"Am mai spus și spun ca să fie foarte clar: nu sunt candidat de profesie. Eu am candidat o dată. Nu am nevoie să mă anunț așa ca să scrie presa despre mine sau ca să-mi fac publicitate.

Cred foarte tare că trebuie să avem un proiect, un proiect al unei echipe, nu doar un singur om. Nu cred că poți să devii președintele României singur, pe persoană fizica, trebuie să ai lângă tine o echipă", a spus Victor Ponta.