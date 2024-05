"Un dosar absolut politic, despre care toată lume a știut de la început că este dosar politic. Trebuie să aibă o finalitate juridică.



N-am putut s-o dau în judecată și pe dna Kovesi, ca nu si-a pus semnatura pe niciun act, l-a bagat mereu in fata pe Uncheselu. Singurul act pe care l-a semnat dna Kovesi a fost promovarea lui Uncheselu la Parcehetul European, l-a rasplatit pentru dosarul pe care mi l-a facut mie și altora ca Uncheselu are doar dosare politice.

Ordinul de cercetarea mea penala dintr-un scop pur politic - inainte de Jean Uncheselu au mai fost vreo 3-4 procurori care au lucrat la acest faimos dosar Turceni-Rovinari. Toti au spus: <<Domne, nu exista vreo fapta penala, nu avem ce sa cercetam>>.

Dna Kovesi, dupa ce a venit Iohannis presedinte, probabil incercand sa-si salveze propria functie, i-a zis: << Iata, il aduc eu, capul lui Ponta, ca sa-si de demisia>>.



Sunt convins ca dl Uncheselu a fost adus de la Craiova din pozitia de simplu procuror - daca nu ma insel, el e profesor de sport, pe asta cu Dreptul a facut-o dupa-aia. A fost adus de la Craiova in Bucuresti de dna Kovesi, cu siguranta la recomandarea unor oameni din Servicii pe criteriul <<Il avem la mana, va face orice ii spunem noi>>", a afirmat Victor Ponta.