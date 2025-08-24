Drama s-a petrecut în localitatea Waldachtal-Salzstetten. Potrivit Bild.de, după ce și-a înjunghiat mortal logodnica crimă, bărbatul și-a urcat în mașină cei doi copii – un băiețel de trei luni și o fetiță de aproape doi ani și a provocat intenționat un accident rutier, scrie Bihoreanul.

În urma impactului, el și bebelușul au murit pe loc. Fetița a supraviețuit, dar a fost rănită grav.

Pentru că autorul crimelor a murit, ancheta penală a fost închisă. Polițiștii consideră însă că românul ar fi avut probleme psihice.

În paralel, comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia greu încercată, iar o campanie de strângere de fonduri a adunat deja peste 16.000 de euro, bani care vor merge către rudele îndoliate.