Un român din Germania și-a ucis logodnica și bebelușul. Doar fiica sa de doi ani a supraviețuit

Localnicii au aprins lumânăr la locul tragedieiFoto: Bild.de/Bernd Weißbrod/dpa
Un caz tulburător a șocat opinia publică din Germania. Un român de 37 de ani și-a înjunghiat logodnica, apoi a intrat intenționat cu mașina pe contrasens, provocând un accident tragic în care și-a pierdut viața alături de bebelușul său de doar trei luni. Singura supraviețuitoare este fiica lor, în vârstă de aproape doi ani. Grav rănită, micuța a ieșit din comă cu sprijinul emoțional și fizic al bunicii.

Drama s-a petrecut în localitatea Waldachtal-Salzstetten. Potrivit Bild.de, după ce și-a înjunghiat mortal logodnica crimă, bărbatul și-a urcat în mașină cei doi copii – un băiețel de trei luni și o fetiță de aproape doi ani și a provocat intenționat un accident rutier, scrie Bihoreanul.

În urma impactului, el și bebelușul au murit pe loc. Fetița a supraviețuit, dar a fost rănită grav.

Pentru că autorul crimelor a murit, ancheta penală a fost închisă. Polițiștii consideră însă că românul ar fi avut probleme psihice.

În paralel, comunitatea s-a mobilizat pentru a sprijini familia greu încercată, iar o campanie de strângere de fonduri a adunat deja peste 16.000 de euro, bani care vor merge către rudele îndoliate.