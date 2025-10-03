"Dragă Ilie Bolojan, îți vorbește un primar liberal. Lasă ipocrizia deoparte. Crează cadrul legal pentru dezvoltarea orașelor din România. De ce-ți spun aceste lucruri, dragă Ilie Bolojan? Am văzut că și tu ai luat-o pe tobogan cum au luat-o și alții.

Dar Guvernul ce face? Prin politicile care le menține, prin legile care le dă, practic ne blochează de la dezvoltare, iar pe cealaltă parte vine și ne ceartă că nu știm să administrăm și că nu avem fonduri și nu suntem rentabili. Ilie Bolojan, uneori spui prostii și ți-o spun cu mare responsabilitate. Te rog prima dată du-te în teritoriu în România și uită-te exact la fiecare localitate înainte de a jigni primarii, înainte de a jigni comunitățile locale.

Ceea ce văd acum este fără precedent. Sunt de acord că trebuie reforme, sunt de acord că trebuie reorganizată România, sunt de acord că trebuie să ne punem la masa dialogului, dar nu cu bocancii. Trebuie să discutăm, să stăm la masă să analizăm să vedem potențialul fiecarei localități.

Ilie Bolojan, vezi realitatea. Dacă vrei să fii un premier așa cum ți-ai dorit, în caz contrar, vei avea un eșec mare", spune Vladimir Petruț.