Ponta, care visează acum să ajungă la Cotroceni, spune că actualii aleși au trădat poporul român în detrimentul colaborării cu puterile străine.

Acesta a spus: "Mi-au făcut dosare, am fost achitat în toate. Mi-au luat doctoratul, mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din partid, m-au luat înapoi. Eu am fost aici, nu am dezertat".