Prim-ministra a negat atunci informația, înă duminică, 13 noiembrie, cunoscutul consultant politic american Jason Jay Smart a anunțat pe Twitter că „are vești bune din Republica Moldova. Dorin Recean va fi numit în curând premier”.

“Actualmente, Dorin Recean este consilierul președintei Maia Sandu în domeniul apărării și securității naționale. La fel ca Maia Sandu, Dorin Recean susține NATO, UE și Ucraina. De asemenea, este o persoană deosebită”, a menționat Jason Jay Smart.

Great news coming from #Moldova 🇲🇩: Dorin #Recean (@receand) is set to become Prime Minister.



Dorin currently advises Pres. Maia Sandu & is Secretary of the Security Council.



Like Maia, Dorin strongly supports NATO, EU🇪🇺, and Ukraine🇺🇦.



He is also just a really nice guy.😉 pic.twitter.com/hidMABpVpa