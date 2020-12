Traian Băsescu, la închiderea urnelor: „Sper că președintele Iohannis va trimite PSD-ul în Opoziție”

Traian Băsescu: „Nu am fost pe la televiziuni in aceasta campanie. Partidul a trecut pragul electoral de 5%. Ii rog pe membrii PMP din sectiile de votare sa urmareasca cu atentie evolutia numararii voturilor. PMP va avea 7% fara redistribuire, in mod cert se va intampla acest lucru, dupa cum o arata trendul (…) Ii felicit pe cei care au dus campania. Avem alegerile cu cea mai mica prezenta, asta va duce la dificultatea mentinerii puterii timp de patru ani de zile. (…) Va fi un guvern cu o sustinere foarte fragmentata. (…) Eu sper ca domnul presedinte Iohannis sa faca ce trebuie sa faca, adica sa trimita PSD-ul in Opozitie. Sa plece in Opozitie si Pro Romania. Sunt ingrijorat de fragilitatea viitorului guvern. Dar asta e democratia.”

O scurtă declarație a susținut și Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară.

Eugen Tomac, presedinte PMP: „Au fost alegeri extrem de complicate. Ii rog pe toti membrii Partidului Miscarea Populara care se afla in sectile de votare sa ramana extrem de vigilenti pana la finalizarea numararii voturilor. A fost o campanie dificila, impropriu spus campanie electorala. Este important ca am trecut cu bine acest test.”