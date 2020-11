„Legile puterii”. T. Băsescu, despre alianțele din politică, apropierea dintre USR și PSD. „Calitățile” lui Ponta, confirmate de dezvăluirile de la Realitatea PLUS

Traian Băsescu despre Ponta și Tăriceanu: „aceste putregaiuri ale politicii românești”

„Mi-aș dori tare mult ca aceste putregaiuri ale politicii românești Ponta și Tăriceanu să nu intre în Parlament. (...) Știu ce înseamnă oamenii ăștia doi în politică. Ponta este un putregai corupt profund, iar Tăriceanu este omul care i-a vândut pe toți care au fost în jurul lui ori de câte ori interesul personal i-a dictat. Pe mine m-a vândut, m-a dus la suspendare după ce l-am făcut prim-ministru, și-a vândut particdul ca să rămână președintele Senatului, creând această aiureală de partid rupând din PNL. (...) Nu stiu în câtă cunoștință de cauză vor fi românii când vor merge la vot, dar măcar să elimine niște putregaiuri ca Ponta și Tăriceanu din viața politică pot sa o facă”, a declarat fostul șef al statului, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Legile puterii” de vineri seară.

Despre o posibilă sponsorizare de la Sebi Ghiță și dacă Ponta și Maior sunt in stand-by, dacă așteaptă ceva, Traian Băsescu spune că nu face speculații: „Habar nu am de unde este sponsorizarea. Dar măcar și din episoadele pe care le-am văzut, partea veridică a lor, la dvs, aici deja nu mai am dubii cu privire la putreziciunea lui Ponta”.

Alianța dintre USR și PSD - posibilă, deci și o înțelegere pentru o viitoare guvernare este posibilă

Despre o alianta intre PSD si USR în cazul unui viitor guvern după alegerile parlamentare, Băsescu spune că îi e greu să-l vadă pe Vasile Dîncu premier, dar nu exclude o posibilă alianță la guvernare între cele două formațiuni.

„Mi-e greu să-l vad pe Vasile Dîncu (premier - n.red.), doar dacă România isi modifica Constitutia si scrie sa punem un prim-ministru povestitor. Dîncu-i bun de povestitor, nu? Nu văd varianta asta posibilă. (...) Nu am nicio probă că Dîncu ar fi parte a unui sistem, chiar dacă a fost foarte bun prieten cu Maior. Indiscutabil. Am pus treaba asta pe seama ca sunt de la Cluj amândoi, în primul rând. (...)

Ce mă face să cred că e posibilă această alianță (USR-PSD - n.red.), care aparent este imposibilă, dar totusi au dovedit că e posibilă: USR a votat pentru Iordache la Consiliul Legislativ, și, la rându-i, PSD a votat pentru adjunctul lui Iordache, care e un cetatean de la USR.

Deci e un prim semnal că oamenii astia sunt foarte seriosi când vorbesc de intelegeri intre ei, ceea ce nu exclude si o intelegere pentru guvernare.

V-as mai da un element, ideologic de data asta, ei sunt progresisti pe fond, neo-marxisti, cu cantinele (...), cu traitul la comun, Ceausescu voia sa ne faca asta, sa ne luam mancare cu sufertașul (...)

Desi pare imposibila la prima vedere, in realitate PSD si USR au multe afinitati, și ma tem ca o astfel de alianta este posibila. (...) Vreau să cred că România va rămâne pe o guvernare de dreapta”, este de părere fostul șef al statului.

USR nu e creația lui Coldea, chiar dacă PSD și USR sunt apropiate, ca Dîncu și fostul prim adjunct al șefului SRI

Totuși, în pofida afinităților dintre USR și PSD și a prieteniei dintre Florian Coldea și Vasile Dîncu, Traian Băsescu nu crede că USR ar fi creația fostului prim-adjunct al directorului SRI, aceasta fiind o posibilă explicație pentru apropierea dintre USR și PSD.

„Nu cred că USR îl are ca naș pe Coldea. Nu. Coldea nu poate elabora politic, că aici specialist era Maior, Coldea execută, dar nu-l puneți să creeze partide sau nu-l suspectați că poate crea partide”, a mai declarat Traian Băsescu în emisiunea „Legile puterii” de vineri seară, de la Realitatea PLUS.

„PSD-USR inseamna o mare prostie politică, pentru ca România va rămâne blocată și se va uita la bani (banii din fondurile europene - n.red.). Luuung”, a concluzionat fostul președinte.

Traian Băsescu: Ar trebui discutată o coaliție cu PNL, PMP și UDMR la bază

„Cea mai rea variantă, câștigă PSD cu cel mai mare număr de voturi. Este esențial, în această situație, să fie deja discutată o coaliție a Dreptei care să aibă în bază PNL, PMP, UDMR, care sunt membre în Partidul Popular European. Mai pot veni minoritățile sau USR. Deși USR cu PNL ar fi exact cum a fost guvernarea pe care am încercat-o PDL cu PSD, cu intenția de a realiza 70% în Parlament să schimbăm Constituția. S-a dovedit că nu a rezistat decât 9 luni. (…) Dar e posibil să nu se poată face guvern fără USR”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, la „Legile Puterii”, potrivit realitateadebucuresti.net.