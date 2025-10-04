"Ce încurcă foarte mult guvernarea este această instituție care a devenit mai puternică decât Guvernul, instituția se numește Coaliție.

Eu am aici Constituția și nu găsesc niciun articol în care spune că există o instituție care se numește Coaliție, care Coaliție este mai tare decât Guvernul. În mod normal, o coaliție înscăunează un Guvern în Parlament, după care lasă Guvernul să își facă treaba.

Păi au câte un vicepremier de la fiecare partid. Deci sunt reprezentați și în discuția politică, de ce asistăm la această pierdere de vreme și aș spune la această instituție încurcă lume care este Coaliția și care de fapt face jocuri politice, în loc să lase Guvernul să guverneze?

Ba unul are alegeri, ba altul nu vrea să iasă prost la alegerile pentru PMB. Pun interesele lor, așa cum au făcut și în 2024, înainte intereselor țării.

Nu este permis. Sunt destui care spun: Hai să îl dăm afară pe Nicușor, hai să facem manifestații!

Măi, oameni buni, dar nu vreți să cereți ca această Coaliție să respecte Constituția și să nu se mai bage în guvernarea de zi cu zi? Pentru că această coaliție are un rol: 1. Să pună un Guvern performant și 2. Guvernul să își dea jos printr-o moțiune de cenzură, dar nu împiedicându-l în fiecare zi", a spus Traian Băsescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.