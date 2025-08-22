„Zi de zi, acești oameni își riscă sănătatea și viața pentru a asigura energie României, iar în schimb primesc doar promisiuni neonorate și dispreț. Conducerea CEH și Ministerul Energiei au garantat plata drepturilor salariale, dar banii nu au ajuns nici acum la mineri. Aceasta nu este doar o întârziere administrativă, ci o batjocură la adresa muncii și demnității lor.

Cei responsabili de această situație trebuie să răspundă, iar conducerea actuală să își asume eșecul și să își dea demisia. Minerii nu cer privilegii, ci respectarea unui drept fundamental: salariul pentru munca deja prestată.

Într-o țară unde austeritatea ar trebui aplicată celor care consumă fără să producă, este revoltător ca tocmai cei care aduc plusvaloare în economie să fie lăsați fără pâinea pe masă pentru familiile lor.

Minerii au dreptate. Întârzierea plății salariilor este o rușine națională.

Nici până în acest moment salariile nu au fost platite, iar minerii protestează cerând inclusiv demisia conducerii”, a declarat deputat AUR Tiberiu Barstan.