„La ora atuală există rachete balisitice intercontinentale, dar și cele cu rază medie. În prezent, nu este acceptat un atac nuclear. Nu poți să fii rus, în Federația Rusă, și să omori ruși în Ucraina. Cred că este mai degrabă o presiune asupra delegației ucrainene de la Belarus. Aceste rachete sunt plimbate pe acolo, tocmai pentru ca Rusia să arate că poate crea probleme mari”, a declarat Teodor Meleșcanu la Realitatea Plus.

„Cu adevărat necesar este să se treacă la negocieri adevărate. Politicienii trebuie să facă totul pentru ca războiul să înceteze. Președintele Zelenski a avut două teme atunci când a spus că este dispus să înceapă negocierile cu Rusia: acestea să nu aibă loc în Belarus și integritatea Ucrainei. Este nevoie de negocieri care să ducă la soluții favorabile pentru ambele părți. Putin forțează nuclearul în alertă numai pentru a încerca să minimizeze și să contracareze o izolare economiă a Rusiei. Dacă luăm serios Ucraina, vedem că are Cernobîl, un element serios și că există peste 30 de centrale atomice în Ucraina. Pe problemele economice nimeni nu discută, ci doar despre armată. În realitate, problemele economice sunt existențiale pentru ambele tabere. Ucraina are al doilea zăcământ de uraniu din lume și este și unul dintre grânarii Europei, deci trebuie să avem grijă și de relațiile economice dintre cele două state. Ucraina este o punte între Occident și Orient”, a mai spue Teodor Meleșcanu.

