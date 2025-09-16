Nicusor Dan: Dacă vorbim despre TVA, în momentul în care Guvernul s-a instalat, s-a instalat pe această promisiune. Ar fi fost dificil ca eu să revin, când toată lumea se uita la noi si, cumva, să blochez.

A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format Guvernul. După care, pe niște calcule - cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord -, dar Guvernul a spus <<Numai așa putem>>, spunând ca are alte date decât cele pe care le avusesem când am făcut înțelegerea. Una peste alta, niciodată în politică - de asta există meseria asta de politician - oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândești la consecințe pe termen scurt, mediu și lung.



Moderator: Deci nu va enervează Ilie Bolojan?

Nicusor Dan: Nu am voie să mă enervez.