Surse: Președintele Iohannis nu va accepta o propunere de premier de la PSD

2020-02-05 16:35:00 Paine si circ in Romanica

Neamul mamaligarilor cu suflete de sclavi trebuie sa inteleaga ca o corporatie poate activa in cadrul statului nu sa-l conduca, deja au inlocuit complet angajatii cu niste roboti anumite banci, corporatia este bazata numai pe profit, cine nu se descurca moare ori asa ceva nu se piate aplica la nivel de stat pentru ca mamaligile se trezesc si incepe haosul. Corporatiile aduc venituri imense in USA pentru ca sunt impozitate corespunzator pe cand in Ro exporta profitul in zona Offshore fara nici o jena platind numai impozitele la salarii care oricum sunt la nivel de sclavie. Li s-a permis jefuirea banilor in detrimentul impozitelor la profit.