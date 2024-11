"Curtea noastra Constitutionala este din ce in ce mai surprinzatoare in deciziile foarte sensibile pe care le ia si, mai ales, parerea mea ca lucreaza cu sarg la demolarea increderii oamenilor in Curtea Constitutionala.

Cand a luat acea decizie vizavi de eliminarea unui candidat la Presedintie, inainte de a incepe campania electorala, care a ridicat mari semne intrebare pentru toti in Romania, si iata acum vine la sesizarea unui candidat care a obtinut 1% din voturi.

Ceea ce este important pentru Romania este ca alegerile sa fie recunoscute ca libere si corecte. Este estential pentru Romania, pentru democratie si pentru lumea din afara Romaniei care se uita cu atentie la ce se intampla in Romania.

Este o zapaceala din care nu putem iesi decat cu imaginea sifonata absolut pe toate directiile", a afirmat Stolojan.