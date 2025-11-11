Acesta a intrat în legătură cu Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Isăilă spunea că Berceanu trebuia să îi plaseze lui Moșteanu o șpagă de un milion de euro pentru achiziția de armament vechi din Kazahstan. Armele urmau să fie vopsite și vândute de stat prin intermediul unei firme din Bulgaria. Moșteanu are calitatea de martor în dosar, iar fostul șef al Gărzii de Mediu este denunțător. Isăilă a fost reținut de procurori.

Stenograme: vrea banii la geantă, fără probleme cu ANAF

Fostul baron local a descris pas cu pas toată schema pe care voia să o pună în aplicare cu ajutorul lui Berceanu și Moșteanu. Întâlnirea dintre fostul șef al Gărzii de Mediu și Ministrul Apărării trebuia să aibă loc într-un restaurant. Isăilă urma să vină ulterior, iar apoi cei trei trebuiau să iasă, să discute, fără telefoane.

„Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde… (...) Prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem… c-avem cui! (…) End-user-ul este Ucraina, ca să știi! Final! (...) Da, ne vedem la un restaurant… (…) Ieși la o masă și vin și io… (…) Și ieșim la fumat și… exact, lăsăm telefoanele…”, îi spunea Marius Isăilă lui Octavian Berceanu, într-o convorbire de pe data de 9 octombrie, anul acesta.

Fostul baron local a încercat să îl facă pe Berceanu să meargă la Moșteanu și să îl convingă că tranzacția cu armament este șansa vieții sale. Nu mai puțin de 10 milioane de euro urma să încaseze fostul șef al Gărzii de Mediu dacă accepta înțelegerea.

„În stenograme scrie 1 milion... în referire la domnul ministru pe persoană... 10 milioane.

Trebuia... să cumva să mă asigur că din punctul lor de vedere... că afacerea va funcționa și va funcționa pe termen lung și există niște promisiuni de sprijin politic. Nu pot să merg mai departe cu detaliile pentru că sunt multe instituții care vor să afle adevărul.

Firme și actori statali în cazul nostru. Nu știu dacă reiese clar din stenograme că ei investeau în... pe lângă aceste investiții investeau și în politicieni. Intenția lor asta era, în oameni care la un moment dat pot să ajungă în poziții care contează în statul respectiv.”, zicea Octavian Berceanu.

Tot din interceptările procurorilor reiese că fostul baron îi explica lui Berceanu și cum Ionuț Moșteanu urma să primească milionul de euro, mascat într-un contract de consultanță. Dar avea și un plan în caz că acesta nu ar mai fi fost ministru al Apărării.

Traseul banilor care trebuiau să ajungă la Moșteanu

„Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Fără probleme! (...) Că așa… ANAF… sume... alea, alea… Și atenție: și dacă Ionuț nu mai este, presupunem că Ionuț nu mai este… Noi am făcut înțelegere, el ne-a ajutat… (…) Ascultă-mă: Ionuț nu mai este, facem… la noi onoarea e cu onoare. Ba nu, dar facem altă treabă ca să fie și mai corect… (…) Facem un contract mă… orice contract ”dracului”… (…) Face bulgarul, îi face din Germania un contract și așa… (…) Pe o societate pe care o vrea el.”, i-a mai spus Isăilă lui Berceanu.

Ministrul Apărării a recunoscut că i s-a propus să faciliteze un contract între un om de afaceri bulgar și compania naţională Romtehnica, în schimbul a un milion de euro, dar susține că a refuzat o astfel de tranzacție. Chiar dacă Moșteanu a recunoscut asta, el nu a denunțat întreaga schemă la parchet.

„ - Dumneavoastră, de ce nu ați denunțat acea persoană în momentul în care a venit să vă ofere un milion de euro?

- Repet, nu o să dau mai multe detalii decât sunt acum în presă în acele stenograme.

- Aveți ceva date de la serviciile ministerului până ca ancheta să intre pe rol Romtehnica, practic, vrem să vă întrebăm dacă aveați ceva date de la serviciile Ministerului Apărării despre dânsul până ca această anchetă să intre pe rol.

- Vă spun a treia oară, nu o să dau mai multe detalii, o să mai fie chestii pe care o să le vedeți în perioada care urmează.”, se arată în dialogul dintre Moșteanu și jurnaliști.

Fostul baron local Marius Isăilă nu este la prima sa faptă de corupție. În trecut, a primit o pedeapsă de 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.