Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan. Premierul nu are voie să se atingă de norma de hrană a militarilor și polițiștilor

După ce CCR a aprobat reforma pensiilor speciale, liderul PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan să nu se atingă de beneficiile militarilor și polițiștilor, în contextul informațiilor privind tăierea normei de hrană Mai mult, președintele social-democraților susține în continuare că TVA nu trebuia să crească. De asemenea, oficialul nu a oferit un răspuns clar dacă PSD va rămâne în coaliție.

„PSD este un partid de stânga într-o coaliție de dreapta. Singurul partid de stânga cu alte trei partide de dreapta: PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul. În acest moment, balanța este, să spunem, înclină spre da. Dar nu vă ascund că suntem în curs de evaluare. Atâta timp cât se discută bugetul. Dau un exemplu și o ipoteză. Se discută bugetul și noi intrăm în toate aceste măsuri pe care și le dorește PSD-ul, nu sunt luate în calcul. Evident că evaluarea e una negativă.

Sorin Grindeanu a pus punctul pe „i”: Bolojan nu are voie să se atingă de militari și polițiști

E foarte bine că, în sfârșit, s-a luat această decizie. E un lucru bun ( decizia CCR privind pensiile speciale n.r.). Am o problemă legată de militari și aici ar trebui să vedem ceea ce propune guvernul (legat de măsurile de austeritate îndreptate spre militari n.r.). Și de asemenea, e o problemă cu cei care merg în teatrele de război, nu doar militarii.

Mai avem și jandarmi, mai avem și poate chiar lucrători de la SPP care merg în teatrele de război. Și atunci aici ar trebui să vedem care e propunerea guvernului. Înclin să-i dau dreptate președintelui Nicușor Dan că nu chiar a fost nevoie de mărirea TVA-ului. Am o relație instituțională cu dumnealui. Ce spun public, îi spun și în privat domnului Ilie Bolojan. Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”, a declarat Sorin Grindeanu.