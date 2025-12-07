Tinerii, mobilizați masiv. Unde se dă cea mai strânsă competiție

"Deocamdată avem o situație care este aparent irelevantă, în sensul în care votul este în dinamică. Culegerea noastră - pentru că n oi nu numărăm voturi - ci face o estimare la urne, în fața secțiilor de votare nu avem date care să genereze o ierarhie foarte clară, din motive de dinamică.

Câteva concluzii pe care le-am mai spus, de altfel, se pot desprinde. O primă concluzie este că o candidată acumulează voturile semnificativ majoritare ale persoanelor de vârstă mică, între 18 și 25-30 de ani. De asemenea, este o concurență acerbă pe dreapta în vederea unei poziții cât mai bune a principalilor candidați de dreapta.

O altă concluzie importantă, aceea că așteptăm să ni se confirme sau să ni se infirme analizele pe care nu numai noi, dar și alte institute le-au realizat, privind votul foarte ridicat al bazinului suveranist. Încă nu avem o confirmare în privința asta, dar dinamica este cea care generează improbabilități la această oră", a declarat Marius Pieleanu într-o intervenție telefonică pentru Realitatea PLUS de la sediul Avangarde-CURS.

Prezență scăzută la vot, comportament imprevizibil în București

Referitor la prezența scăzută, sociologul a afirmat: "E greu de spus că sunt spre 4 procente în minus participare la vot. Asta înseamnă că, în principiu, cei care își mobilizează mai adecvat bazinele proprii electorale ar avea o șansă în plus.

În oraș plouă, mall-urile sunt pline. Deși în analizele anterioare electorale și preelectorale oamenii spuneau că au un anumit tip de interes față de ziua votului, iată că până acum nu se confirmă acest lucru".

Referitor la mobilizarea oamenilor la vot după ora 14.00, Marius Pieleanu a venit cu câteva precizări, menționând că paradigma comportamentului electoral în ziua votului în București este una care e "semnificativ diferită de comportamentul colectiv și individual la nivel național".

"Nu există o regulă în acest oraș, având în vedere mobilitatea foarte crescută demografică, numărul foarte mare de electori etc, deci nu avem un model sociologic și de vârstă dezvoltat, astfel încât să poți să afirmi cu rigoare relativ științifică de ce anumite categorii sociale au ieșit și altele nu au ieșit. Nu aș putea spune cu siguranță electoratul cărui candidat a ieșit sau nu a ieșit la vot", a spus specialistul.

În opinia sa, va fi o participare la vot relativ omogenă de-a lungul întregii zile. Totodată, acesta a spus că "este posibil ca spre seară să fie o participare mai ridicată" la urne, subliniind însă că nu poate spune din ce zonă va fi aceasta - "suveranistă, de dreapta clasică sau de stânga clasică". "Rămâne să vedem. Nu vreau să mă hazardez în afirmații care nu au o acoperire în realitatea obiectivă", a transmis acesta.