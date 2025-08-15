La Constanța, în fața comandamentului flotei, a început oficial festivitatea de Ziua Marinei. La eveniment participă premierul Ilie Bolojan, dar și alte oficialități, printre care și ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.



Acesta a spus, de altfel, despre absența lui Nicușor Dan că președintele este în concediu și că îi respectă decizia pe care a luat-o.



Pe de altă parte, românii sunt dezamăgiți de această absență pentru că au momente de incertitudine în ceea ce privește contextul securității din șara noastră.



Marina Română joacă un rol important atât în NATO, cât și în conflictul de la graniță iar astăzi va avea loc o întâlnire istorică între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin. Se va vorbi despre o încetare a focului și poate chiar despre un tratat de pace.



În România, situația este incertă și asta deoarece președintele Nicușor Dan nu a transmis niciun mesaj oficial în ceea ce privește poziția României în ceea ce privește acest conflict. Șeful statului a pus doar la un moment dat un mesaj pe Facebook în care spunea că România va fi în continuare alături de Ucraina și de liderii țărilor europene.