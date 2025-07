”După o discuţie cu partidele, în următoarele săptămâni”, a declarat preşedintele, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor.

Anterior, într-o conferinţă de presă din 14 iulie, Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI), că nu îşi doreşte să facă "jocuri" şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă.

”Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, spunea șeful statului.

Întrebat dacă se gândeşte la un nume pentru şefia SRI, Nicușor Dan a răspuns: ”Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”.

Ulterior, președintele a nuanțat declarația și a declarat că are o listă scurtă pentru Servicii pe care sunt 4 nume.

Reamintim că postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

Cât privește situația de la SIE, actualul director, Gabriel Vlase, e contestat public în urma dezvăluirilor legate de un zbor privat efectuat la Abu Dhabi - în plină criză de securitate în România - pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie 2024.