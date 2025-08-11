Daniel Zamfir: A existat o oarecare stare de nemultumire in randul colegilor nostri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare. PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după 2 luni, asta e limpede, cu atat mai mult cu cat PSD are astazi mai multi parlamentari decat PNL si USR la un loc. Așadar nu cred ca este o logica firească să discutăm despre iesirea PSD de la guvernare

Reporter: USR ar trebui mai degraba sa plece acasa?

Daniel Zamfir: Nu discutam noi acum pe cine sa excludem si pe cine sa mai aducem la guvernare. Cert este ca atitudinea colegilor nostri de la USR trebuie categoric revizuita.