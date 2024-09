George Scripcaru, viitorul primar al Brașovului, a postat pe rețelele sociale înregistrarea în care Elena Buga recunoaște aceste abuzuri.

"Unde suntem? Suntem in Brasov, e SRL. Stiti ce usor pot sa dau oamenii afara? In secunda 2. Stiti ce mi se intampla? Nimic! Deci daca maine vreau sa dau afara pe cineva, pot sa-i desfac contractul de munca, omul se duce in instanta, sase luni jumate dureaza procesul. Va castiga, il voi reintegra, vine a doua zi la munca, il dau iar afara si-l tin asa 4 ani de zile. Si nu mi se intampla nimic. In cel mai rau caz, o sa am o plangere de hartuire si o sa ma duc in instanta si o sa zic: Domne, nu-si facea treaba si l-am dat afara", spune Elena Buga.