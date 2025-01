"Da, eu am o mare responsabilitate în spatele meu și când spun asta mă refer la cele peste 1,7 milioane de voturi și nu pot să fac un pas înapoi. Am fost în turul 2, arătau sondajele că o să câștig prezidențialele", a declarat Lasconi la un post TV.

"Eu nu vreau să comentez genul ăsta de presupoziție. Da, există șansa aceasta, ca să își răspund și la întrebare. Până la urmă, cred că, nu știu exact, cred că domnul Nicușor an și-a făcut calculul că oricum nu are ce pierde candidat de acum. Adică, fie câștigă de ce fericit, fie nu câștigă și oricum are trei ani jumătate la primărie, în care poate să-și vadă în continuare de ce a făcut și până acum, administrație publică”, a afirmat vicepreședinte USR, Claudiu Năsui, la un alt post TV.

În același timp, edilul general recunoaște că speră ca Elena Lasconi să se retragă pentru ca el să obțină susținerea celor din USR, însă spune că va respecta orice decizie venită din partea partidului.

„Sunt în contact cu USR, mai ales cu filiala București, pentru că trebuie să discutăm de majoritate și cum gestionăm Bucureștiul lunile următoare. Bineînțeles că o să discutăm și despre asta, dar oricare ar fi, respect decizia partidului, că sunt oameni care decid pentru ei înșiși, pentru munca pe care au făcut-o ei înșiși”, a transmis Primarul General, întrebat dacă mai sunt șanse ca cei din USR să renunțe la candidatura Elenei Lasconi și să îl susțină pe el la alegeri.