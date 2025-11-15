Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, cei doi oficiali au reafirmat necesitatea consolidării cooperării operaționale pentru menținerea unui mediu sigur și stabil într-o zonă cu importanță geopolitică majoră. Dialogul s-a înscris în dinamica intensificată a relațiilor bilaterale în domeniul afacerilor interne, având ca obiectiv creșterea siguranței cetățenilor și întărirea securității regionale.

Miniștrii au analizat stadiul actual al colaborării, atât bilateral, cât și în cadrul formatelor multilaterale, remarcând progresele recente în combaterea criminalității transfrontaliere, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității organizate și traficului de droguri. În contextul internațional marcat de tensiuni și apropierea de zonele de conflict, aceste domenii au fost reconfirmate ca prioritare.

De asemenea, cei doi demnitari au subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia, evidențiind rolul crucial al Ankarei în menținerea stabilității în regiunea Mării Negre și în spațiul balcanic. A fost remarcat și potențialul ridicat de cooperare economică și în alte dimensiuni relevante pentru securitatea regională.

Respectul reciproc pentru profesionalismul structurilor operative ale celor două ministere a fost reiterat, iar cele două părți au convenit menținerea unui dialog constant și continuarea eforturilor comune pentru consolidarea colaborării la nivel operativ în domeniile de interes comun.