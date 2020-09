Rezultate alegeri locale 2020. Emil Boc, al cincilea mandat în fruntea Primăriei Cluj-Napoca

Emil Boc a castigat primul sau mandat in 2004. Au urmat alte trei victorii, in 2008, 2012 si 2016, iar sambata, 27 septembrie, un nou succes.

Potrivit primului exit poll, Emil Boc a strans 51.52 %. Urmatorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu, pentru care au votat 38.64 % dintre clujeni. Este vorba despre rezultate partiale.

"Am votat cu acea echipa care are viziunea si proiectele necesare sa mentina Clujul pe primul loc, sa aduca investitii si locuri de munca bine platite, am votat cu acea echipa capabila sa uneasca si nu sa dezbine, care mentine Clujul in Liga Campionilor in materie de inovare, care modernizeaza Clujul in toate domeniile prin cresterea calitatii vietii prin educatie, sanatate, infrastructura. Acest oras este puternic datorita oamenilor lui si am votat cu acea echipa care stie sa puna in valoare oamenii si resursele", a declarat Emil Boc, la iesirea de la sectia vot.