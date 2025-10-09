„Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene!”, a afirmat Benea, care a subliniat că, în ciuda deschiderii față de idei și curente de gândire, el și colegii săi din PSD nu pot accepta ca minorii să decidă asupra identității de gen:

„Oricât de bogată ar fi imaginația noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta față de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democrați români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele \"egalității LGBTQ+\", un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă.”

Benea avertizează că astfel de inițiative riscă să creeze o realitate artificială, ignorând condiția umană și biologia:

„Putem da curs propriilor imaginații/fantasme, putem construi o realitate paralelă cu existența noastră de zi cu zi, în care astfel de inițiative poate că ar avea un sens pur teoretic: dar datul nostru biologic, condiția umană în care viețuim, trăim şi murim, arată tocmai contrariul.”

În încheiere, Benea pune sub semnul întrebării capacitatea juridică și psihologică a copiilor de a lua astfel de decizii:

„Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiința sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăți cu privire la propria identitate de gen.”