„România este în deplină solidaritate cu prietenul și aliatul nostru Polonia în urma informațiilor îngrijorătoare legate de exploziile de pe teritoriul său. Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri. #SuntemNATO”, a spus Klaus Iohannis.



Romania 🇷🇴 stands in full solidarity with our friend and ally Poland 🇵🇱 following the concerning news related to the explosions on its territory. We are in contact with our partners and allies. #WeAreNATO