Război între reziști: fiica Elenei Lasconi, atac dur la adresa ministrului de Externe

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi/ Arhivă foto
Se încing spiritele în tabăra reziștilor neprihăniți! Fiica Elenei Lasconi o atacă dur pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, după ce aceasta i-a ignorat mesajele cu privire la atacurile lansate de Israel asupra Fâșiei Gaza. Oana Lasconi i-a etichetat pe mai mulți oficiali români în mai multe postări despre violențele din Gaza. Printre cei etichetați se numără și Nicușor Dan sau Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. 

"E ceva foarte interesant la ministrul de Externe al României, care încă mă urmărește. Bună, Oana! Sper că ești bine. Sper că vacanța ta este fantastică. Pentru că se pare că nu îți pasă de nimic, deci cred că ești în vacanță. Aveai în biografie faptul că ești mamă, iar după ce am comentat legat de acest lucru, ai eliminat această parte.

Dar încă mă urmărești, vezi acest videoclip, ai văzut mesajele mele. Întrebarea mea este: chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați? Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta? Ce sentimente îți trezește?", afirmă Oana Lasconi într-un videoclip postat în mediul online. 