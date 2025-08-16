"E ceva foarte interesant la ministrul de Externe al României, care încă mă urmărește. Bună, Oana! Sper că ești bine. Sper că vacanța ta este fantastică. Pentru că se pare că nu îți pasă de nimic, deci cred că ești în vacanță. Aveai în biografie faptul că ești mamă, iar după ce am comentat legat de acest lucru, ai eliminat această parte.

Dar încă mă urmărești, vezi acest videoclip, ai văzut mesajele mele. Întrebarea mea este: chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați? Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta? Ce sentimente îți trezește?", afirmă Oana Lasconi într-un videoclip postat în mediul online.