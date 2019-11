Rareș Bogdan spune ce riscă Dăncilă dacă vine la dezbaterea lui Iohannis

2019-11-18 14:38:17 Barbu Marian

Viorica dancila daca s-ar duce la dezabterea monolog Klaus Iohannis,vesnicul presedinte in vacante ar face o greseala teacitca care nu i-ar aduce voturi in plus. Nu te duce ca sa-l ridiculaizati pe cel care in dezbatere este c aun fotablist care el centreaza el da cu capul.!!! Ce poate spune Klaus Iohannis in dezbaterea monolog ca a fost cel ami bun ca victoria lui cea mai amre este caderea Guvernului Dancila si ca vrea sa faca praf PSD.Pai domnule candidat Klaus Werner Iohannis dumenavostra aveti impresia ca asa veti casiga voturi si sa smulgeti voturi de la un aprtid sau altul!!! daca sutneti abrbatd e stat era obligatoriu sa fiti fata in fata cu doamna Viorica dancila la TELEVIZIUNEA NATIONALA CA DE ACEEA II SPUNE ANTIONALA SI NU REGIONALA.!!!Acolos e vedea fiecare cea fa cut bun si ce vrea sa facas daca castiga fotoliul d ela Cotroceni. Asta vroiau romanii nu o dezbatere ca nu suntem in SUA suntem in ROMANIA.!!!!