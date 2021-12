„Am avut discuții pe o primă schemă. În privința împărțirii funcțiilor de prefecţi sunt două variante de lucru și aici încă nu am ajuns la o concluzie, dacă să mergem pe ideea că, în județele unde există preşedinţi de consilii judeţene de la un partid, celălalt partid să dea prefectul. Noi avem 17 preşedinţi de consilii judeţene, majoritatea grupaţi în Transilvania, Bucovina, Banat şi două judeţe pe Dunăre, plus Constanţa. Cei din PSD au 21 de prefecţi, restul fiind UDMR, aceştia sunt în Moldova şi sud, Valahia, Dobrogea, sudul Moldovei, Oltenia. Am discutat, am făcut simulări, nu s-a ajuns la o concluzie”, a comentat Rareş Bogdan, după şedinţa coaliţiei de guvernare.

O altă temă discutată s-a referit la buget.

„Foarte mult discuţii au fost pe bani, pentru a vedea de unde îi vom obţine… Pe măsurile iniţiale erau 26 de miliarde necesar pentru anul viitor, pe cele acceptate sunt 13,4 miliarde, urmează ca Adrian Câciu (ministrul Finanțelor – n.red), să găsească formula pentru a acoperi aceşti bani. Iniţial, pe prima formulă cu creştere de 7% era undeva la 8 miliarde, deci trebuie găsită această diferenţă, dar se va găsi din încasări”, precizat Rareș Bogdan.

Liberalul a subliniat că a fost abordată și propunerea introducerii „radarului mărfurilor”, pe care liderul PSD, Marcel Ciolacu, o tot vehiculează în ultima perioadă, ca soluție de îmbunătățire a procesului de colectare a TVA-ului.

„Am discutat de modalitatea în care la vamă vom reuşi să se fiscalizeze absolut tot, de la intrarea în ţară. Am discutat despre partea de investiţii, prioritizarea pe investiţiile din infrastructură, am discutat despre cum reuşim faţă de cele 400 de milioane prinse în PNRR şi 250 de milioane pe POIM 1, POIM-ul vechi şi încă 250 pe POIM-ul nou, să creştem numărul reţelelor, finanţarea pe reţelele de gaz. (…) Am discutat de chestiuni care ţin de impozitare. Sigur, nu vom creşte niciun impozit, nu vom creşte nicio taxă, dar vom sta de vorbă inclusiv pe subiectul legat de IMM-uri”, a comentat Bogdan.

În privința taxei de solidaritate, liberalul a fost întrebat dacă se va ține seama de nemulțumirile companiilor private.

„ (…) Noi nu luăm decizii fără să discutăm cu actorii sociali, cu actorii economici, e absolut normal să stăm de vorbă cu camerele de comerţ, în primul rând, cu Camera de Comerţ a României, dar şi cu AmCham şi celelalte camere, cu asociaţiile, cu federaţiile din domeniu, pentru că eu cred şi cu toţii credem că şansa României este să avem un capital românesc extrem de puternic, care să fie sprijinit, ajutat mai ales în perioada aceasta”, a afirmat Bogdan.

O nouă şedinţă a coaliţiei ar urma să aibă loc miercuri.