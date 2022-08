„S-a anunţat că se distribuie de 45 de zile. Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie, care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai. Deci e clar o chestiune care era cunoscută, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ, cu o campanie de informare pentru populaţie, inclusiv am tot repetat până la saturaţie aş spune legat de vârsta până la 40 de ani, care se regăseşte în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată, când riscurile sunt mai mari pentru persoane expuse la iod radioactiv. Ori într-o situaţie când sănătatea publică poate fi pusă în pericol de un conflict care se găseşte în vecinătatea României, cred că este moral, este o responsabilitate profesională şi o responsabilitate civică să acţionezi politic, nu să critici”, a declarat ministrul Sănătăţii, marți seara, la un post TV.

„Datorită faptului că situaţia în Ucraina într-adevăr este mai confuză şi poate mai periculoasă decât era în urmă cu o lună şi jumătate, a dus la această preocupare a populaţiei, care sigur are legitimitate, oamenii vor întotdeauna să fie protejaţi. Am încercat întâi să-i informăm şi lucrul ăsta a fost făcut în mod consecvent, cred că este o dovadă de responsabilitate, nu se induce panică dacă ai o situaţie de urgenţă sau care poate să devină de urgenţă în perioada care urmează, trebuie să iei nişte măsuri”, a mai spus Alexandru Rafila. Ministrul Sănătății i-a îndeamnat pe românii cu vârsta sub 40 de ani să meargă „cât mai repede” să-și ridice pastilele de iodură de potasiu. „Distribuția pastilelor e perfect funcțională. Îndemn pe toată lumea, pe toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu”, a spus, luni, Rafila.